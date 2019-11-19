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Опубліковано закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 10:43
Опубліковано закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел
Ілюстративне фото (flickr.com)

За порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів

Сьогодні, 16 листопада, офіційно опублікований закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Повідомляється, що закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення новими частинами, згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також на органи Національної поліції покладається обов'язок розглядати справи про адміністративні правопорушення щодо порушення правил перевезення дітей.

Нагадаємо, цей закон президент України Володимир Зеленський підписав 15 листопада.

До цього Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №1150 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".

РБК-Україна писало, що в квітні 2019 року комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання ввести штрафи за порушення правил перевезення дітей.

Додамо також, у грудні 2018 року Верховна рада провалила закон про підвищення штрафів за ігнорування ременів безпеки.

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