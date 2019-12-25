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"Суд" Криму залишив під вартою активіста Приходько

Новини » Суспільство     25.12.2019 - 17:01
"Суд" Криму залишив під вартою активіста Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Судове засідання проходило в закритому режимі

Так званий "Верховний суд" Криму залишив під арештом кримського активіста Олега Приходька, обвинуваченого у підготовці вибуху адміністрації міста Саки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґраты".

За словами адвоката Назима Шейхмамбетова, судове засідання проходило в закритому режимі. А арешт Приходько був продовжений до 10 лютого 2020 року.

Нагадаємо, український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Крім того, за словами адвоката Приходько, в Криму під час утримання в СІЗО порушуються його права.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат заарештованого в анексованому Криму активіста Олега Приходька Назім Шеихмамбетов заявив, що захист буде здійснюватися через розгляд скарг у міжнародних інститутах, зокрема в Європейському суді з прав людини та в комітетах ООН.

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