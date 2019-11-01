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Адвокат заарештованого Приходько скаржитиметься в ЄСПЛ

Новини » Суспільство     01.11.2019 - 16:57
Адвокат заарештованого Приходько скаржитиметься в ЄСПЛ
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт

Адвокат заарештованого в анексованому Криму активіста Олега Приходька Назім Шеіхмамбетов висловив, що захист здійснюватиметься, через розгляд скарг в міжнародних інститутах, зокрема в Європейському суді з прав людини і в комітетах ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На думку адвоката, в рамках чинного в Криму законодавства домогтися справедливості і виправдання неможливо.

"На жаль, в рамках чинного в Криму законодавства домогтися справедливості і виправдання неможливо...Протягом останніх п’яти років судові засідання в Криму демонструють очевидну стабільність в частині відмови в задоволенні клопотань сторони захисту і, з іншого боку, задоволенні клопотань співробітників силових структур, зокрема ФСБ", - говорить адвокат.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму в четвер, 31 жовтня, відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт Приходька. Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин

Крім того, Приходько був затриманий 10 жовтня за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. У його гаражі знайшли вибухівку. У суді він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

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