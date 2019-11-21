Адвокат заявляє про порушення прав активіста Приходька в СІЗО в Криму

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходьку не дозволяють побачення із сім'єю

Заарештованого в анексованому Криму українського активіста Олега Приходька тримають у спецблоці СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що Приходька в СІЗО відвідав адвокат Назім Шейхмамбетов.

"У СІЗО у нас з ним вийшло провести коротке побачення. Олег Аркадійович виглядає досить непогано, критичних скарг на стан здоров'я немає, ліки йому передають своєчасно. Його тримають у спецблоці, у так званій камері двійці", - сказав адвокат.

За словами Шейхмамбетова, він обговорив з Приходьком перебіг кримінальної справи. Адвокат підтвердив, що сім'ї Приходька відмовляють у побаченні з ним.

"Зв'язку в Олега Аркадійовича немає, єдина можливість зв'язатися з родиною - це листи. Наскільки мені відомо, побачення його родичам наразі не дозволили. Це вже така усталена практика в Криму, але ми будемо писати заяви, наполягати", - зазначив адвокат.

Як відомо, про затримання Приходька стало відомо 10 жовтня. Суд арештував проукраїнського активіста до 10 грудня. Російська ФСБ звинуватила жителя Криму Олега Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокат заарештованого в анексованому Криму активіста Олега Приходька Назім Шеіхмамбетов заявив, що захист здійснюватиметься через розгляд скарг в міжнародних інститутах, зокрема в Європейському суді з прав людини і в комітетах ООН.