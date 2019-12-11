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Захист оскаржив арешт активіста Приходька в Криму

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 20:22
Захист оскаржив арешт активіста Приходька в Криму
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Адвокат вважає, що "суд" не провів належним чином аналіз доводів захисту

Захист оскаржив постанову підконтрольного Росії "Київського районного суду" Сімферополя про продовження запобіжного заходу українському активісту Олегу Приходьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

На думку адвоката, суд не врахував усіх доводів захисту при схваленні рішення про продовження запобіжного заходу активісту.

"Ми подали скаргу, обгрунтували свої позиції, в тому числі ми звернули увагу на те, що, по суті, постанова "Київського районного суду" не включає доводи і позицію, які були викладені як у запереченнях адвоката на шести аркушах, так і в запереченнях самого обвинуваченого на п'яти аркушах", - сказав адвокат.

Захист вважає, що "суд" не провів належним чином аналіз доводів захисту і з огляду на це дійшов помилкових висновків про обґрунтованість клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу на два місяці у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 6 грудня "суд" продовжив арешт українському активісту Олегу Приходьку до 10 лютого 2020 року.

Приходько був затриманий 10 жовтня в Криму за підозрою в підготовці теракту на аннексированному півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. У "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

РБК-Україна повідомляло, що, за словами адвоката, у Криму під час утримання Приходько в СІЗО порушуються його права.

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