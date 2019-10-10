"Суд" у Криму заарештував проукраїнського активіста Приходька

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Він узятий під варту до 10 грудня

"Київський районний суд Сімферополя" заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби підозрюють у підготовці теракту на півострові. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Приходьку обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.

"Обрати щодо Приходька Олега Аркадійовича запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці - до 10 грудня", - сказав "суддя", зачитуючи рішення.

У суді Приходько заявив, що вилучені ФСБ вибухові речовини в його гараж підкинули.

"Для мене стало несподіванкою, коли вони почали діставати речі, яких у мене взагалі не було ніколи. Це моя майстерня, вона відкрита залишалася - туди міг хто завгодно зайти", - заявив він на засіданні.

Нагадаємо, Приходько затримали російські силовики в його ж будинку ввечері 9 жовтня. У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був членом українських екстремістських організацій".

Приходько підозрюють у підготовці вибухів в одному з адміністративних будинків. Відкрито кримінальну справу про підготовку теракту та незаконне виготовлення вибухових пристроїв.

Також РБК-Україна повідомляло, що прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання Олега Приходька. Підставою для відкриття кримінальне провадження послужило звернення представника президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). У прокуратурі зазначили, що Приходько вже піддавався незаконним діям з боку "правоохоронних" органів РФ. У 2016 році так звані "силовики" незаконно затримували зазначеного громадянина України, а в 2019 році проводили незаконні обшуки в будинку чоловіка.