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"Суд" Крыма оставил под арестом активиста Приходько

Новости » Общество     25.12.2019 - 17:01
"Суд" Крыма оставил под арестом активиста Приходько
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Судебное заседание проходило в закрытом режиме

Так называемый "Верховный суд" Крыма оставил под арестом крымского активиста Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва администрации города Саки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґраты".

По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, судебное заседание проходило в закрытом режиме. А арест Приходько был продлен до 10 февраля 2020 года.

Напомним, укранский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Кроме того, по словам адвоката Приходько, в Крыму во время содержания в СИЗО нарушаются его права.

Ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат арестованного в анексованому Крыму активиста Олега Приходько Назим Шеихмамбетов заявил, что защита будет осуществляться через рассмотрение жалоб в международных институтах, в частности в Европейском суде по правам человека и в комитетах ООН.

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