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Суд у Києві сьогодні розгляне позов про зняття Зеленського з виборів

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 19:11
Суд у Києві сьогодні розгляне позов про зняття Зеленського з виборів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами адвоката Хилько, засідання відбудеться сьогодні, о 21:00

Шостий апеляційний суд Києва сьогодні, 20 квітня, розгляне можливе анулювання реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти. Про це по відомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Андрій Хилько, який і подав відповідний позов.

За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. час початку 21:00, 20 квітня.

На 20:30 адвокат призначив брифінг, щоб обговорити майбутній судовий процес з пресою.

Відповідно до інформації на сайті Судової влади України, справа №855 / 124/19 у визнанні порушень в підкупі виборців та скасування рішення ЦВК № 153 від 30.01.2019 р. в реєстрації кандидата Зеленського В.А. дійсно буде розглядатися сьогодні, 20 квітня в шестому Апеляційному суді.

Суд у Києві сьогодні розгляне позов про зняття Зеленського з виборів

Суд у Києві сьогодні розгляне позов про зняття Зеленського з виборів

Суд у Києві сьогодні розгляне позов про зняття Зеленського з виборів

Нагадаємо, вчора, 19 квітня, перед другим туром президентських виборів відбулися дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Володимир Зеленський під час дебатів заявив, що олігархи і колишні "регіонали" не будуть мати доступу до державної влади та державних ресурсів України.

Порошенко, виступаючи на дебатах заявив, що важливо знати позицію кандидата в президенти воюючої країни, що саме він збирається робити.

Порошенко підкреслив, що перед Україною багато викликів і президент повинен бути сильним.

Зеленський розкритикував реформи, погані дороги і заявив, що зробить все, щоб закінчити війну.

Також Зеленський під час дебатів запевнив, що з початку військових дій на сході України жодного разу не їздив у Росію.

 

Зеленський пообіцяв не допустити до влади олігархів та "регіоналів"
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