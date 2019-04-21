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Суд відмовив у скасуванні реєстрації Зеленського

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 01:16
Суд відмовив у скасуванні реєстрації Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (УНІАН)

Колегія суду звернула увагу на статус позивача як офіційного спостерігача на виборах президента

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у скасуванні реєстрації кандидата Володимира Зеленського. Про це повідомила головуюча суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами судді, колегія суду звернула увагу на статус позивача як офіційного спостерігача на виборах президента. 

Так, Колегія вважає, що повноваження позивача поширюються тільки на територіальний виборчий округ 221, в якому його зареєстровано Центрвиборчкомом як спостерігача. 

За словами судді, системний аналіз дозволяє дійти висновку, що звернення щодо кандидата Зеленського не підпадає під поняття забороненої агітації. 

"Обставини, на які вказує позивач, можеуть бути тільки підставою для оголошення попередження, а не скасування реєстрації кандидатом. Вимога позивача не підлягає задоволенню", - заявила суддя.

"Суд вирішив у офіційному позові до ЦВК та кандидата Володимира Зеленського відмовити", - оголосила суддя.

Нагадаємо, у Шостому апеляційному адмінсуді Києва 20 квітня відбулося засідання з розгляду позову про скасування реєстрації кандидата в президенти Володимира Зеленського. Позивач Андрій Хілько пояснив, що заяву до суду подано з приводу роздачі квитків на дебати, які відбулися між кандидатами у п’ятницю, 19 квітня. На думку позивача, квитки на дебати є підкупом виборців.

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