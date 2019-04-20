ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов

Новости » Выборы 2019    20.04.2019 - 19:11
Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам адвоката Хилько, заседание состоится сегодня, в 21:00

Шестой апелляционный суд Киева сегодня, 20 апреля, рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Андрей Хилько, который подал соответствующий иск.

По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. время начала 21:00, 20 апреля.

На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.

Согласно информации на сайте Судебной власти Украины, дело №855 / 124/19 в признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. в регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в шестом Апелляционном суде.

Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов

Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов

Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов

 

Напомним, вчера, 19 апреля, перед вторым туром президентских выборов состоялись дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Владимир Зеленский во время дебатов заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственных ресурсов Украины.

Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать.

Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.

Зеленский раскритиковал реформы, плохие дороги и заявил, что сделает все, чтобы закончить войну.

Также Зеленский во время дебатов заверил, что с начала военных действий на востоке Украины ни разу не ездил в Россию. 

 

Зеленский пообещал не допустить к власти олигархов и "регионалов"
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленскийпрезидентские выборыкандидатыСуд
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь