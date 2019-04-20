Суд в Киеве сегодня рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам адвоката Хилько, заседание состоится сегодня, в 21:00

Шестой апелляционный суд Киева сегодня, 20 апреля, рассмотрит возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Андрей Хилько, который подал соответствующий иск.

По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. время начала 21:00, 20 апреля.

На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.

Согласно информации на сайте Судебной власти Украины, дело №855 / 124/19 в признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. в регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в шестом Апелляционном суде.

Напомним, вчера, 19 апреля, перед вторым туром президентских выборов состоялись дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Владимир Зеленский во время дебатов заявил, что олигархи и бывшие "регионалы" не будут иметь доступа к государственной власти и государственных ресурсов Украины.

Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать.

Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.

Зеленский раскритиковал реформы, плохие дороги и заявил, что сделает все, чтобы закончить войну.

Также Зеленский во время дебатов заверил, что с начала военных действий на востоке Украины ни разу не ездил в Россию.