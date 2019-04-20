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Позивач пояснив позов до Зеленського

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 22:58
Позивач пояснив позов до Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На думку Хілька, квитки на дебати є підкупом виборців

Заяву до суду щодо скасування реєстрації кандидата в президенти Володимира Зеленського подано з приводу роздачі квитків на дебати, які відбулися між кандидатами у п’ятницю, 19 квітня. Про це повідомив позивач Андрій Хілько під час засідання суду, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку позивача, квитки на дебати є підкупом виборців.

"Є вичерпний перелік дій, які передбачені в пункті 6 статті 64. Відповідачем Зеленським були запропоновані квитки. Були заклики до відвідання. Відкрита можливість зареєструватись, це послуга. Є публікація відповідача, де він сказав "доступні безкоштовні квитки. Бронюйте негайно". І посилання: "Нажаль, всі квитки вже продані". То вони продавалися?", - повідомив Хілько.

Також позивач продемонстрував роздруківки публікацій інтернет-ЗМІ, які стосувались квитків на дебати.

 

Фото: надані позивачем роздруківки

Нагадаємо, у Шостому апеляційному адмінсуді Києва почалося засідання з розгляду позову про скасування реєстрації кандидата в президенти Володимира Зеленського

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