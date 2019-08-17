Суд обрав запобіжний захід для помічника Гримчака

Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід помічникові Юрія Гримчака Ігорю Овдієнко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 канал".

Суд постановив відправити Овдієнко на два місяці - до 13 жовтня у СІЗО з можливістю внесення застави. Сума застави становить 4 млн гривень.

Суддя значно скоротив розмір застави, який вимагали прокурори - 12,5 млн грн.

Нагадаємо, в середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

Пізніше Гримчаку та його помічникові повідомили про підозру. Правова кваліфікація дій вказаних осіб - ч. 4 ст. 190 КК України (Мошеничество).

заступник Міністра з питань окупованих територій і його помічника підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів хабара.

Так, раніше в ГПУ повідомляли, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи. "Забезпечити вплив на суддів ВСУ про винесення рішення на користь зацікавленої особи, і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА, шляхом використання своїх службових повноважень", - зазначили у відомстві.

Крім того, Деснянський районний суд міста Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, підозрюваного в шахрайстві. Суд обрав запобіжний захід Юрію Гримчаку у вигляді утримання під вартою на 60 діб - до 15 жовтня і заставу в розмірі 6 млн грн.