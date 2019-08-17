Суд избрал меру пресечения для помощника Грымчака

Деснянский районный суд города Чернигова избрал меру пресечения помощнику Юрия Грымчака Игорю Овдиенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 канал".

Суд постановил отправить Овдиенко на два месяца - до 13 октября в СИЗО с возможностью внесения залога. Сумма залога составляет 4 млн гривен.

Судья значительно сократил размер залога, который требовали прокуроры - 12,5 млн грн.

Напомним, в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

Позднее Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении. Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошеничество).

Замминистра по вопросам оккупированных территорий и его помощника подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки.

Так, ранее в ГПУ сообщали, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица. "Обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий", - указывали в ведомстве.

Кроме того, Деснянский районный суд города Чернигова арестовал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, подозреваемого в мошеничестве. Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей на 60 суток - до 15 октября и залог в размере 6 млн грн.