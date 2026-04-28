Суд разрешил заочное расследование в отношении Жеваго по делу банка "Финансы и кредит"

Печерский суд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата и бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2007-2015 годах Жеваго по предварительному сговору со служебными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов. На то время это составляло более 2,5 млрд грн.

Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях передали в залог под кредитную линию для одной из оффшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый.

После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов.

Также напомним, что 19 марта в Париже ему было вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве.

Это произошло во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, украинских прокуроров и следователей ГБР. После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого.