Суд разрешил заочное расследование в отношении Жеваго по делу банка "Финансы и кредит"

14:17 28.04.2026 Вт
2 мин
В чем подозревают экс-нардепа?
aimg Константин Широкун
Суд разрешил заочное расследование в отношении Жеваго по делу банка "Финансы и кредит" Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Печерский суд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата и бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: "Достали" во Франции: экс-нардеп Жеваго получил подозрение

Отмечается, что его подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, в 2007-2015 годах Жеваго по предварительному сговору со служебными лицами банка организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов. На то время это составляло более 2,5 млрд грн.

Механизм заключался в том, что средства банка, размещенные на корреспондентских счетах в иностранных банковских учреждениях передали в залог под кредитную линию для одной из оффшорных компаний, которую контролировал сам подозреваемый.

После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов.

Также напомним, что 19 марта в Париже ему было вручено уведомление о подозрении в другом уголовном производстве.

Это произошло во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии уполномоченных органов Франции, украинских прокуроров и следователей ГБР. После вручения подозрения его допросили в статусе подозреваемого.

Заочный арест Жеваго

Напомним, украинский Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего нардепа Константина Жеваго еще в 2024 году.

Олигарха подозревают в том, что он через адвоката передал руководству Верховного суда взятку, чтобы судебное решение приняли в его интересах.

Также в 2025 году Жеваго объявили подозрение в том, что он организовал продажу украинских лекарств на территории России.

Константин Жеваго Печерский районный суд Фінанси та Кредит
Мобилизацию и военное положение в Украине продлили уже 19-й раз: какие новые сроки
Мобилизацию и военное положение в Украине продлили уже 19-й раз: какие новые сроки
