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30 тысяч "минималки", новые контракты и отсрочки: Зеленский раскрыл детали реформы армии

14:40 12.06.2026 Пт
3 мин
Что известно о новых изменениях для военных?
aimg Ирина Глухова
30 тысяч "минималки", новые контракты и отсрочки: Зеленский раскрыл детали реформы армии Фото: Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
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В Украине есть ресурс для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим до 30 тысяч в тылу и 300 тысяч на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, накануне состоялись совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко, министра обороны Украины Михаила Федорова, министра финансов Сергея Марченко, главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

"Согласован путь - увеличить финансовую устойчивость нашей обороны и обеспечить дальнейшую трансформацию украинской армии", - заявил Зеленский.

Какими будут новые выплаты

Президент сообщил, что государство готово увеличить денежное обеспечение военнослужащих.

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат", - сказал он.

Также планируется введение новых контрактов для военнослужащих пехоты.

"Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце", - подчеркнул президент.

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По его словам, контракты будут предусматривать четкие сроки службы - 10, 14 или 24 месяца, а также гарантированные условия и отсрочки после завершения службы.

Отдельно планируют увеличить выплаты боевым командирам.

"Кроме этого, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии", - отметил Зеленский.

Президент уточнил, что Кабинет министров утвердит конкретный механизм реализации этих решений, а первые новые доплаты должны начать выплачивать уже в июне.

Больше иностранных добровольцев и упрощение переводов

Также глава государства сообщил о решении расширить возможности для привлечения иностранных добровольцев в украинскую армию.

"Я поручил открыть значительно больше возможностей привлекать иностранных добровольцев в украинскую армию, и по этому будет больше механизмов рекрутинга", - заявил он.

Кроме того, власти планируют упростить процедуру перевода военнослужащих между подразделениями и создать больше возможностей для карьерного роста в армии.

"Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность. Министерство обороны представит детали решений", - подытожил Зеленский.

Реформы в армии

Напомним, еще в начале мая Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной реформы украинской армии.

Впоследствии первые детали раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди изменений - повышение минимальной зарплаты в армии, новые контракты и механизм увольнения со службы.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Минобороны готовит поэтапную реформу ТЦК и СП. Однако перед ее запуском планируют провести реформу оплаты труда военнослужащих.

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