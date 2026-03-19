"Достали" во Франции: экс-нардеп Жеваго получил подозрение
Бывший народный депутат и бенефициар банка "Фінанси та Кредит" получил подозрение в деле на полмиллиарда гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Руслана Кравченко в Telegram.
Кравченко не назвал имя подозреваемого, но, согласно материалам дела, речь идет о Константине Жеваго.
Подозрение ему вручили французские правоохранители вместе с украинскими прокурорами и следователями ГБР.
После вручения подозрения бывшего нардепа допросили.
Фото: Константину Жеваго вручили подозрение (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
В чем подозревают Жеваго
По данным следствия, Жеваго, контролируя более 96% уставного капитала банка "Фінанси і Кредит", создал и возглавил преступную организацию, в которую привлек топ-менеджмент финучреждения.
Ему инкриминируют:
- создание и руководство преступной организацией;
- растрату имущества в особо крупных размерах;
- легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Схема заключалась в системном выводе средств через сеть подконтрольных офшорных компаний. Следователи установили, что банк заключал фиктивные кредитные договоры и предоставлял гарантийные обязательства, после чего деньги вкладчиков и средства рефинансирования НБУ выводились за границу.
"Фактически речь об использовании финансовых ресурсов банка… в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен", - написал Кравченко.
Во время вручения подозрения Жеваго утверждал, что это "политически мотивированное преследование".
Заочный арест Жеваго
Напомним, украинский Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего нардепа Константина Жеваго еще в 2024 году.
Олигарха подозревают в том, что он через адвоката передал руководству Верховного суда взятку, чтобы судебное решение приняли в его интересах.
Также в 2025 году Жеваго объявили подозрение в том, что он организовал продажу украинских лекарств на территории России.