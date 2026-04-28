Суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго у справі банку "Фінанси та кредит"

14:17 28.04.2026 Вт
2 хв
У чому підозрюють екс-нардепа?
aimg Костянтин Широкун
Суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго у справі банку "Фінанси та кредит" Фото: Костянтин Жеваго (zhevago.info)

Печерський суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата та бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Читайте також: "Дістали" у Франції: екснардеп Жеваго отримав підозру

Зазначається, що його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства, у 2007-2015 роках Жеваго за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків.

Також нагадаємо, що 19 березня в Парижі йому було вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні.

Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.

Заочний арешт Жеваго

Нагадаємо, український Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього нардепа Костянтина Жеваго ще 2024 року.

Олігарха підозрюють у тому, що він через адвоката передав керівництву Верховного суду хабар, щоб судове рішення ухвалили в його інтересах.

Також у 2025 році Жеваго оголосили підозру в тому, що він організував продаж українських ліків на території Росії.

Константин Жеваго Печерський районний суд Фінанси та Кредит
