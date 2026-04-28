Суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго у справі банку "Фінанси та кредит"
Печерський суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього народного депутата та бенефіціара АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.
Зазначається, що його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За версією слідства, у 2007-2015 роках Жеваго за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.
Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.
Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк "Фінанси та Кредит", гроші були списані з його кореспондентських рахунків.
Також нагадаємо, що 19 березня в Парижі йому було вручено повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні.
Це відбулося на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участі уповноважених органів Франції, українських прокурорів та слідчих ДБР. Після вручення підозри його допитали у статусі підозрюваного.
Заочний арешт Жеваго
Нагадаємо, український Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього нардепа Костянтина Жеваго ще 2024 року.
Олігарха підозрюють у тому, що він через адвоката передав керівництву Верховного суду хабар, щоб судове рішення ухвалили в його інтересах.
Також у 2025 році Жеваго оголосили підозру в тому, що він організував продаж українських ліків на території Росії.