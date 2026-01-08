Суд разрешил Шуфричу выйти из СИЗО под залог, - источники
Киевский апелляционный суд разрешил альтернативу в мере пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.
Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.
По данным источников, речь идет о постановлении суда от 6 января, которое предусматривает возможность внесения альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.
В случае внесения этой суммы Шуфрич будет иметь право выйти из-под стражи.
В то же время, по данным собеседников, по состоянию на данный момент залог еще не внесен.
Дело Шуфрича
Народного депутата Нестора Шуфрича (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") взяли под стражу в сентябре 2023 года.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста по делу о государственной измене.
По данным следствия, Шуфрич был связан с Владимиром Сивковичем - бывшим секретарем СНБО, которого правоохранители считают агентом ФСБ России и координатором российской агентурной сети в Украине.
Кроме того, по информации источников РБК-Украина, во время обысков у депутата обнаружили материалы со схемами так называемой "автономии" Донецкой и Луганской областей.
С момента задержания суд неоднократно продлевал Шуфричу содержание под стражей.
Справочно
Нестор Шуфрич является пророссийским политиком, представителем запрещенной ОПЗЖ и к тому же был председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Он является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука.