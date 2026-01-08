ua en ru
Суд дозволив Шуфричу вийти з СІЗО під заставу, - джерела

Київ, Четвер 08 січня 2026 14:26
UA EN RU
Суд дозволив Шуфричу вийти з СІЗО під заставу, - джерела Фото: Нестор Шуфрич (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Київський апеляційний суд дозволив альтернативу в запобіжному заході народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.

Про це РБК-Україна повідомили поінформовані джерела.

За даними джерел, йдеться про ухвалу суду від 6 січня, яка передбачає можливість внесення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.

У разі внесення цієї суми Шуфрич матиме право вийти з-під варти.

Водночас, за даними співрозмовників, станом на цей момент застава ще не внесена.

Справа Шуфрича

Народного депутата Нестора Шуфрича (депутатська група "Платформа за життя та мир") взяли під варту у вересні 2023 року.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту у справі про державну зраду.

За даними слідства, Шуфрич був пов’язаний із Володимиром Сівковичем - колишнім секретарем РНБО, якого правоохоронці вважають агентом ФСБ Росії та координатором російської агентурної мережі в Україні.

Крім того, за інформацією джерел РБК-Україна, під час обшуків у депутата виявили матеріали зі схемами так званої "автономії" Донецької та Луганської областей.

Від моменту затримання суд неодноразово продовжував Шуфричу тримання під вартою.

Довідково

Нестор Шуфрич є проросійським політиком, представником забороненої ОПЗЖ та до того ж був головою комітету ВР з питань свободи слова. Він є давнім соратником зрадника України Віктора Медведчука.

