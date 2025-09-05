Путин не хочет ни прекращения войны, ни перемирия, это проблема, - президент Финляндии

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, или в достижении хотя бы перемирия и прекращения огня.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Inter.
В интервью изданию после заседания "коалиции решительных" в Париже Стубб отметил, Финляндия будет привлечена к гарантиям безопасности для Украины, в той или иной форме. Однако говорить о реализации гарантий нельзя, пока идет война.
"По моему мнению, нужны два этапа. Сначала прекращение огня, и потом пытаться найти решение - и это очень сложно, и потом - собственно мир. Но Путин этого не хочет, и это проблема", - пояснил он.
При этом Стубб подтвердил, что Путину не нужны ни перемирие, ни мир. Путинские максималистские цели не изменились.
"Обоих. Потому что цель, стратегия Путина не изменилась - он хочет всю Украину, он хочет уничтожить Украину и ее суверенитет... Россия, особенно Путин, понимают только силу. Поэтому нужно давить, и санкции - это единственное решение", - резюмировал финский президент.
Отметим, что Стубб участвовал в поездке ряда европейских лидеров в Вашингтон в августе. Там они провели совместную встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения перспектив мира между Россией и Украиной.
Уже после этой встречи Стубб заявил, что сначала нужно достичь мира в Украине, однако несколько раз повторял, что Путин к миру не готов. Между тем российский диктатор в Китае заявил о намерении продолжать войну против Украины до устранения "первопричин" - то есть ликвидации независимости Украины.