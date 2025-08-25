Президент Финляндии объяснил, почему требования Путина к Украине нереалистичны
Российский диктатор Владимир Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять. Эти требования являются нереалистичными.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу One Nation на телеканале Fox News.
По словам Стубба, Кремль применяет "типичную российскую тактику переговоров". Сначала озвучиваются абсолютно неприемлемые требования, а затем начинается отступление от них.
Он также отметил, что для американской аудитории важно понять суть территориальных претензий РФ. Как пояснил финский президент, требования Путина к Украине можно сравнить с тем, если бы США должны были отдать Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину, Вирджинию и Мэриленд, а также создать коридор для атаки Нью-Йорка.
Стубб отметил, что такие требования являются нереалистичными, и Кремль это осознает. В то же время он напомнил, что Россия с 2014 года пытается полностью захватить Донбасс, однако даже за 12 лет ей это не удалось.
"Он контролирует 75% Донбасса, но на это ушло 12 лет, и 50% было захвачено сразу в начале. Поэтому продвижение происходит очень медленно", - подчеркнул президент Финляндии.
Требования России и переговоры в Вашингтоне
Как известно, во время переговоров в Аляске Путин озвучил президенту США Дональду Трампу свои условия по прекращению войны против Украины. Среди выдвинутых требований - территориальные уступки со стороны Киева.
Москва заявила якобы о готовности оставить часть оккупированных территорий Харьковской и Сумской областей, однако требует от Украины передать контроль над землями на востоке, в частности в Донецкой области.
Европейские лидеры во время переговоров в Белом доме пытались донести до Трампа опасность возможных уступок России в отношении территорий Украины - остальной части Донецкой области.
Как пишет The Wall Street Journal, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "требование Москвы по всему Донбассу равноценно просьбе к США отказаться от Флориды".
А президент Финляндии Александер Стубб охарактеризовал восточноукраинские города Краматорск и Славянск как "бастион против гуннов".
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность "пропорционального обмена" территориями, однако подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.