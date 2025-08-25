Президент Финляндии объяснил, почему требования Путина к Украине нереалистичны

Российский диктатор Владимир Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять. Эти требования являются нереалистичными.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу One Nation на телеканале Fox News.

По словам Стубба, Кремль применяет "типичную российскую тактику переговоров". Сначала озвучиваются абсолютно неприемлемые требования, а затем начинается отступление от них.

Он также отметил, что для американской аудитории важно понять суть территориальных претензий РФ. Как пояснил финский президент, требования Путина к Украине можно сравнить с тем, если бы США должны были отдать Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину, Вирджинию и Мэриленд, а также создать коридор для атаки Нью-Йорка.

Стубб отметил, что такие требования являются нереалистичными, и Кремль это осознает. В то же время он напомнил, что Россия с 2014 года пытается полностью захватить Донбасс, однако даже за 12 лет ей это не удалось.

"Он контролирует 75% Донбасса, но на это ушло 12 лет, и 50% было захвачено сразу в начале. Поэтому продвижение происходит очень медленно", - подчеркнул президент Финляндии.