Президент Финляндии назвал условия для гарантий безопасности Украине

Финляндия, Вторник 02 сентября 2025 12:52
Президент Финляндии назвал условия для гарантий безопасности Украине Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Работа по обеспечению гарантий безопасности для Украины ведется. Однако для реализации таких мер сначала должно быть заключено мирное соглашение.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нам необходимо координировать вопросы безопасности с Соединенными Штатами, которые фактически будут обеспечивать поддержку этого процесса. Мы сосредоточены на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные шаги, как может выглядеть подобная операция", - сказал Стубб журналистам.

Прогресс и отсутствие оптимизма

Президент Финляндии отметил, что в этом направлении наблюдается прогресс. "Мы делаем шаги вперед и надеемся, что скоро найдем решение", - добавил он.

При этом он уточнил, что не слишком оптимистично относится к перспективам мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.

Переговоры

Стубб участвовал в поездке ряда европейских лидеров в Вашингтон в августе. Там они провели совместную встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения перспектив мира между Россией и Украиной.

Напомним, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

В этой встрече будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем, Владимир Путин в Китае завил о намерении продолжать войну против Украины до устранения "первопричин" - т.е. ликвидации независимости Украины.

