Путін не хоче ані припинення війни, ані переми'я, це проблема, - президент Фінляндії

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, або у досягненні хоча б перемир'я та припинення вогню.
Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Inter.
В інтерв'ю виданню після засідання "коаліції рішучих" в Парижі Стубб зазначив, Фінляндія буде залучена до гарантій безпеки для України, в тій чи іншій формі. Проте говорити про реалізацію гарантій не можна, поки триває війна.
"На мою думку, потрібні два етапи. Спершу припинення вогню, і потім намагатися знайти рішення - і це дуже складно, і потім - власне мир. Але Путін цього не хоче, і це проблема", - пояснив він.
При цьому Стубб підтвердив, що Путіну не потрібні ані перемир'я, ані мир. Путінські максималістські цілі не змінилися.
"Обох. Тому що мета, стратегія Путіна не змінилася - він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет... Росія, особливо Путін, розуміють лише силу. Тож потрібно тиснути, і санкції - це єдине рішення", - резюмував фінський президент.
Зазначимо, що Стубб брав участь у поїздці низки європейських лідерів до Вашингтона в серпні. Там вони провели спільну зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перспектив миру між Росією та Україною.
Вже після цієї зустрічі Стубб заявив, що спочатку потрібно досягти миру в Україні, проте кілька разів повторював, що Путін до миру не готовий. Тим часом російський диктатор у Китаї заявив про намір продовжувати війну проти України до усунення "першопричин" - тобто ліквідації незалежності України.