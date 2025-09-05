Путин не хочет ни прекращения войны, ни перемирия, это проблема, - президент Финляндии

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны в Украине, или в достижении хотя бы перемирия и прекращения огня.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Inter .

В интервью изданию после заседания "коалиции решительных" в Париже Стубб отметил, Финляндия будет привлечена к гарантиям безопасности для Украины, в той или иной форме. Однако говорить о реализации гарантий нельзя, пока идет война.

"По моему мнению, нужны два этапа. Сначала прекращение огня, и потом пытаться найти решение - и это очень сложно, и потом - собственно мир. Но Путин этого не хочет, и это проблема", - пояснил он.

При этом Стубб подтвердил, что Путину не нужны ни перемирие, ни мир. Путинские максималистские цели не изменились.

"Обоих. Потому что цель, стратегия Путина не изменилась - он хочет всю Украину, он хочет уничтожить Украину и ее суверенитет... Россия, особенно Путин, понимают только силу. Поэтому нужно давить, и санкции - это единственное решение", - резюмировал финский президент.