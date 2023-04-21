Столтенберг о гарантиях безопасности Украине: нужно остановить паттерн агрессии Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что еще рано говорить о завершении войны России против Украины. Но когда она закончится, необходимо убедиться, что Путин не сможет разрушать безопасность в Европе, начав повторное вторжение.

"Поэтому нам нужно сесть и обсудить надежные рамки, механизмы безопасности, гарантирующие, что Путин не сможет напасть на суверенное государство. Я не могу сказать точно, как это будет выглядеть, но я лишь говорю, что мы все обязаны прекратить этот паттерн агрессивного поведения Путина, поэтому нам нужно обсудить, как предотвратить это в будущем", - подчеркнул генсек НАТО.