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В НАТО выступили за воплощение долгосрочных "гарантий" для Украины, но после войны

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Брюссель, Вторник 21 февраля 2023 14:28
В НАТО выступили за воплощение долгосрочных "гарантий" для Украины, но после войны Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В НАТО должны реализовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Но уже после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы видели в течение многих лет схему российской агрессии: Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс - 2014 год и полномасштабное вторжение в прошлом году. Мы должны четко понять, что будущее Украины в евроатлантической семье. После окончания войны мы должны реализовать долгосрочные меры по безопасности Украины", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы Россия не продолжила разрушать европейскую безопасность и "разорвать круг российской агрессии".

"Поэтому НАТО будет поддерживать Украину, сколько это потребуется, и мы продолжим тесное сотрудничество с ЕС для этого", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак выступил за то, чтобы в НАТО до июля закончили разработку проекта гарантий безопасности для Украины, чтобы на саммите в Вильнюсе союзники могли обсудить их.

В то же время в правительстве Германии считают, что еще рано говорить и о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

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