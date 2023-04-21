ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг про гарантії безпеки Україні: потрібно зупинити патерн агресії Путіна

Новость на русском →
П'ятниця 21 квітня 2023 20:12
Столтенберг про гарантії безпеки Україні: потрібно зупинити патерн агресії Путіна Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам Заходу разом з Україною необхідно розробити механізми, які зупинять патерн агресивної поведінки російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ще рано говорити про завершення війни Росії проти України. Але коли вона закінчиться, необхідно переконатись, що Путін не зможе руйнувати безпеку в Європі, розпочавши повторне вторгнення.

"Тому нам потрібно сісти та обговорити надійні рамки, механізми безпеки, які гарантують, що Путін не зможе напасти на суверенну державу. Я не можу сказати точно, як це буде виглядати, але я лише кажу, що ми всі зобов'язані припинити цей патерн агресивної поведінки Путіна, тому нам потрібно обговорити, як запобігти цьому в майбутньому", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він розраховує на надання Україні гарантій безпеки під час саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Також ми писали, що, за словами Столтенберга, він підтримує довгострокові гарантії безпеки для України, але лише після війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України Гарантії безпеки
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни