Польша надеется на предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО, - премьер
Польша считает, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По словам главы польского правительства, Украина уже доказала, что принадлежит к свободному миру и хочет защищать западные ценности: свободу, суверенитет, солидарность. Поэтому она должна получить путь ко вступлению в НАТО с учетом гарантий безопасности.
"Вильнюсский саммит НАТО - лучшее место для этого. Я надеюсь, что это произойдет, хотя это будет непросто", - уточнил Моравецкий.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина рассчитывает подписать документ о гарантиях безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.
Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, реализовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины возможно после завершения войны.
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