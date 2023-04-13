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Польша надеется на предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО, - премьер

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 13 апреля 2023 22:37
Польша надеется на предоставление Украине гарантий безопасности на саммите НАТО, - премьер Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша считает, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности на следующем саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, Украина уже доказала, что принадлежит к свободному миру и хочет защищать западные ценности: свободу, суверенитет, солидарность. Поэтому она должна получить путь ко вступлению в НАТО с учетом гарантий безопасности.

"Вильнюсский саммит НАТО - лучшее место для этого. Я надеюсь, что это произойдет, хотя это будет непросто", - уточнил Моравецкий.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина рассчитывает подписать документ о гарантиях безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, реализовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины возможно после завершения войны.

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