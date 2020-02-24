Зіткнення в Києві та фінал Нацвідбору на Євробачення: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

В Києві відбулися зіткнення на акції за відставку Авакова, в Київській області знайшли мертвим екс-главу правління "Інтера", названо переможеця фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 22-23 лютого, - в матеріалі РБК- Україна

У Київській області знайшли мертвим екс-главу правління "Інтера"

Підприємець Сергій Старицький, екс-глава правління "Інтера" був знайдений мертвим в будинку в селі Чайки Київської області. Поліція Київської області розслідує загибель підприємця як самогубство. На місці події в якості речового доказу вилучений пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах по своїх справах.

При цьому товариш Старицького Володимир Костерін повідомив в Facebook, що його застрелили. Він написав, що був другом загиблого і повідомив про інформацію "від експертів" про те, що в нього стріляли з відстані 3-5 метрів.

У Києві сталися сутички на акції за відставку Авакова (фото, відео)

У Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які зібралися під Офісом президента на акцію за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, під час спроби повісити на будівлю Офісу президента плакат з написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?" правоохоронці почали відтісняти протестувальників.

Також співробітники поліції зірвали плакат щодо незадовільного розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета (фото, відео).

Голова Тернопільської ОДА подав у відставку після протестів через евакуацію з Уханю

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля після протестів через евакуацію українців з китайського міста Ухань. Ігор Сопель пішов із займаної посади за власним бажанням.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявляв, що народні депутати звернуться до правоохоронних органів через вказівки чиновників не допускати до аеропортів літак з евакуйованими з Уханя українцями. За його словами, посадовці Тернопільської області забороняли аеропорту приймати літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями на борту.

Директора одного з заводів концерну “Укроборонпром” затримали на хабарі

Співробітники військової прокуратури затримали на хабарі у 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу "Зірка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону.

Дану суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії (відео)

Президент США Дональд Трамп в неділю, 23 лютого, заявив, що хоче примирення України та Росії. Про це він сказав в бесіді з журналістами на південній галявині Білого дому перед вильотом до Індії.

Так, Трампу поставили запитання про українсько-російські відносини.

"Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони ... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу", - зазначив Трамп (відео).

Провал TVORCHI і впевнена перемога GO-A: чим запам'ятався фінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Українська група GO-A перемогла на Нацвідборі на Євробачення 2020. Про це стало відомо 22 лютого по завершенні фіналу відбору. За право представляти Україну на міжнародній пісенній арені боролися шість конкурсантів — переможці півфіналів KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI. Попри прогнози букмекерів, несподіваним для всіх переможцем став фольк-гурт GO-A. (Подробиці та відео).