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Голова Тернопільської ОДА подав у відставку після протестів через евакуацію з Уханю

Новини » Політика     22.02.2020 - 14:59
Голова Тернопільської ОДА подав у відставку після протестів через евакуацію з Уханю
Фото: Ігор Сопель (facebook com)

Володимир Зеленський прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля після протестів через евакуацію українців з китайського міста Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, Ігор Сопель пішов із займаної посади за власним бажанням.

"У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура заявляв, що народні депутати звернуться до правоохоронних органів через вказівки чиновників не допускати до аеропортів літак з евакуйованими з Уханя українцями. За його словами, посадовці Тернопільської області забороняли аеропорту приймати літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями на борту.

Відзначимо, Ігор Сопель був призначений головою Тернопільської обласної державної адміністрації у листопаді минулого року. Він балотувався на 166-му окрузі на позачергових виборах до Верховної ради 2019 від партії "Слуга народу", але програв. Він також займався підприємницькою діяльністю.

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