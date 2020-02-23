ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сталися сутички на акції за відставку Авакова

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 13:43
У Києві сталися сутички на акції за відставку Авакова
Фото: акція в Києві (facebook.com/vitalii.ovcharenko.5)

Поліція не дозволяла протестувальникам повісити плакати

У Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які зібралися під Офісом президента на акцію за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, під час спроби повісити на будівлю Офісу президента плакат з написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?" правоохоронці почали відтісняти протестувальників.

Також співробітники поліції зірвали плакат щодо незадовільного розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Акція "Геть Аваковірус!"

#аваковірус #Аваков_чорт

Опубліковано Автомайдан Неділя, 23 лютого 2020 р.

Учасники акції висловлюють незадоволення відсутністю розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів. Зокрема протестувальники вимагають розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не виключає відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він додав, що відставка можлива у разі, якщо справа Шеремета розвалиться.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Аваков перебуває на посаді глави МВС на випробувальному терміні до кінця 2019 року. Головною умовою для Авакова, за словами глави держави, було розслідування гучних справ.

У Києві обсипався бетон з Дегтярівського шляхопроводу, готується проєкт ремонту У МВС розповіли, що інкримінують учасникам сутичок у Нових Санжарах
Новини України КиївпротестАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся