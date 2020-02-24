Столкновения в Киеве и финал Нацотбора на Евровидение: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

В Киеве произошли столкновения на акции за отставку Авакова, в Киевской области нашли мертвым экс-главу правления "Интера", назван победитель финала Нацотбора на Евровидение 2020. Подробнее о том, что произошло на выходных, 22-23 февраля, - в материале РБК-Украина

В Киевской области нашли мертвым экс-главу правления "Интера"

Предприниматель Сергей Старицкий, экс-глава правления "Интера" был найден мертвым в доме в селе Чайки Киевской области. Полиция расследует гибель предпринимателя как самоубийство. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам.

При этом друг Старицкого Владимир Костерин сообщил в Facebook, что его застрелили. Он написал, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

В Киеве произошли столкновения на акции за отставку Авакова (фото, видео)

В Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые собрались под Офисом президента на акцию за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время попытки повесить на здание Офиса президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих.

Также сотрудники полиции сорвали плакат об неудовлетворительном расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета (фото, видео).

Глава Тернопольской ОГА подал в отставку после протестов из-за эвакуации из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля после протестов из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Игорь Сопель ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура заявлял, что народные депутаты обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. По его словам, чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту.

Директора одного из заводов концерна "Укроборонпром" задержали на взятке

Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

Данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России (видео)

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 23 февраля, заявил, что хочет примирения Украины и России. Об этом он сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию, пере дает пул журналистов администрации.

Так, Трампу задали вопрос о украинско-российских отношениях.

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп (видео).

Провал TVORCHI и уверенная победа GO-A: чем запомнился финал Нацотбора на Евровидение 2020

Украинская группа GO-A победила на Нацотборе на Евровидение 2020. Об этом стало известно 22 февраля по завершении финала отбора. За право представлять Украину на международной песенной арене сражались шесть конкурсантов — победители полуфиналов KRUTЬ, Jerry Heil, GO-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI. Несмотря на прогнозы букмекеров, неожиданным для всех победителем стала фолк-группа GO-A. (Подробности и видео).