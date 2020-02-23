Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії

Трамп заявив про бажання, щоб Україна і Росія дійшли згоди
Президент США Дональд Трамп в неділю, 23 лютого, заявив, що хоче примирення України та Росії. Про це він сказав в бесіді з журналістами на південній галявині Білого дому перед вильотом до Індії.
Так, Трампу поставили запитання про українсько-російські відносини.
"Я б хотів, щоб вони дійшли згоди. Якби вони ... порозумілися один з одним, то це було б чудово для всього світу", - зазначив Трамп.
Pres. Trump speaks at White House
We're at The White House where President Donald J. Trump made remarks. https://abcn.ws/2HRYdJyОпубліковано ABC News Неділя, 23 лютого 2020 р.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що бачить прогрес у відносинах України і Російської Федерації. Так, американський президент підкреслив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою президента України Володимира Зеленського.
"Я бачу, що за той короткий час, що ви перебуваєте на посаді (президента - ред.), Ви вже досягли значного прогресу у відносинах з Росією", - заявив Трамп.
Відзначимо, раніше під час зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом президент Володимир Зеленський висловився щодо необхідності підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Зеленський підкреслив, що війну на Донбасі можна зупинити тільки спільними зусиллями Вашингтона і Європейського союзу.