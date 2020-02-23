Директора одного з заводів концерну “Укроборонпром” затримали на хабарі

Фото: затримання директора Шосткинського заводу "Зірка" (vppnr.gp.gov.ua)

Суд заарештував підозрюваного

Співробітники військової прокуратури затримали на хабарі у 5 тисяч доларів директора Шосткинського казенного заводу "Зірка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону.

Дану суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Фото: затримання директора на хабарі

"21.02.2020 задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод Зірка", - інформують у прокуратурі.

Зокрема, 21 лютого директора затримали у порядку ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду було вилучено.

"22.02.2020 затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в комплексі будівель ДП "Укроборонсервіс" пройшли обшуки у справі про нанесення збитків державі. За даними слідства, посадові особи завдали державі значних збитків. Крім того, вони можуть бути причетні до присвоєння, розтрати і заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня у Києві правоохоронці затримали на отриманні хабара начальника юридичного відділу державного підприємства "Завод" Генератор "ДП" Укроборонпром ".