Рада звернеться в ДБР через чиновників, які перешкоджали евакуації з Уханя

Фото: літак з евакуйованими з Уханя (РБК-Україна)

Нардепи просять оцінити дії чиновників Тернопільської області

Депутати звернуться до правоохоронних органів через вказівки чиновників не допускати до аеропортів літак з евакуйованими з Уханя українцями. Про це заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Качури, посадовці Тернопільської області забороняли аеропорту приймати літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями на борту.

"Мною та моїми колегами була підготована заява про вчинення злочину щодо неприпустимих дій та перевищення влади. Зокрема, першим заступник голови Тернопільської облради Василем Деревляним, який направив відповідне подання до голови облради та фактично дав незаконну вказівку аеропорту для того, щоб літак не допускали на територію аеропорту. На цей аеропорт до речі, не планувалось, це був один з варіантів. Це також Сергій Надал, міський голова, який також виступив за те, щоб не допускали літак. Це точно не державницька позиція", - заявив Качура.

Голова парламентського комітету додав, що нардепи звернуться до правоохоронних органів з проханням оцінити дії вищеназваних чиновників.

"Ми звертаємось до генерального прокурора, до голови ДБР, до міністра МВС, щоб вони дали правову оцінку діям цих чиновників", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція та Національна гвардія будуть припиняти будь-які перешкоджання евакуації українців та іноземців з Уханя. У Полтавській області місцеві жителі блокують дорогу до медзакладу, де мають розмістити евакуйованих.