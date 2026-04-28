В столице Молдовы объект, похожий на дрон, упал на многоэтажку (фото)
На крыше многоэтажки в центральном районе столицы Молдовы, города Кишинева, обнаружили объект, похожий на дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Молдовы.
"Сегодня вечером в полицию позвонил гражданин, который сообщил об обнаружении объекта, похожего на дрон, в центральном районе столицы. На место происшествия прибыли специалисты отдела взрывчатки, которые охраняли территорию", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в целях безопасности жителей верхних этажей многоквартирного дома временно эвакуировали до осмотра и удаления объекта.
По предварительной информации, объект получил повреждения после удара о крышу дома. Его детально будут исследовать эксперты.
"Полиция продолжает принимать меры для установления всех обстоятельств дела", - добавили в полиции Молдовы.
Напомним, что с начала 2026 года в Молдове обнаружили уже несколько неизвестных беспилотников. Так, 17 января возле села Нукарены Теленештского района нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.
Еще один беспилотник обнаружили в приграничных районах Молдовы 22 января. Правда, этот дрон, который упал во двор заброшенного дома, оказался оснащенным боевой частью, из-за чего опасную находку взорвали на месте.
Кроме того, в начале февраля в Молдове в одном из приграничных регионов нашли неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, который обнаруживают на территории страны.