Главная » Новости » Война в Украине

В Молдове ночью упала российская "Гербера": подробности

Молдова, Суббота 17 января 2026 21:28
UA EN RU
В Молдове ночью упала российская "Гербера": подробности Иллюстративное фото: полиция Молдовы (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Молдове в одном из районов утром 17 января нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

В полиции отметили, что дрон нашли утром 17 января возле села Нукарены Теленештского района. На место прибыли правоохранители и эксперты, которые осмотрели беспилотник.

"Было установлено, что это модель "Гербера", как и последние обнаруженные в нашей стране. Он не содержит взрывчатки и не представляет опасности для граждан. Напоминаем, что при обнаружении подобного объекта нельзя приближаться или прикасаться к нему", - сказано в сообщении.

Также в полиции показали фото найденного дрона. Беспилотник нашел местный охотник, который немедленно сообщил об этом в полицию.

В Молдове ночью упала российская &quot;Гербера&quot;: подробностиФото: полиция Молдовы

Напомним, что дрон мог быть одним из тех беспилотников, которыми российские войска в ночь на 17 января нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. В результате российского теракта возник пожар, были повреждения.

Всего в ночь на 17 января Россия атаковала Украину 115 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

Российская Федерация Украина Молдова
Новости
