У столиці Молдови об'єкт, схожий на дрон, впав на багатоповерхівку (фото)

На даху багатоповерхівки у центральному районі столиці Молдови, міста Кишиніва, виявили об'єкт, схожий на дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Молдови.

"Сьогодні ввечері у поліцію зателефонував громадянин, який повідомив про виявлення об'єкта, схожого на дрон, у центральному районі столиці. На місце події прибули фахівці відділу вибухівки, які охороняли територію", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що у цілях безпеки мешканців верхніх поверхів багатоквартирного будинку тимчасово евакуювали до огляду та видалення об'єкта.

За попередньою інформацією, об'єкт зазнав пошкоджень після удару об дах будинку. Його детально досліджуватимуть експерти.

"Поліція продовжує вживати заходів для встановлення всіх обставин справи", - додали у поліції Молдови.