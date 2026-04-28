У столиці Молдови об'єкт, схожий на дрон, впав на багатоповерхівку (фото)
На даху багатоповерхівки у центральному районі столиці Молдови, міста Кишиніва, виявили об'єкт, схожий на дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Молдови.
"Сьогодні ввечері у поліцію зателефонував громадянин, який повідомив про виявлення об'єкта, схожого на дрон, у центральному районі столиці. На місце події прибули фахівці відділу вибухівки, які охороняли територію", - йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що у цілях безпеки мешканців верхніх поверхів багатоквартирного будинку тимчасово евакуювали до огляду та видалення об'єкта.
За попередньою інформацією, об'єкт зазнав пошкоджень після удару об дах будинку. Його детально досліджуватимуть експерти.
"Поліція продовжує вживати заходів для встановлення всіх обставин справи", - додали у поліції Молдови.
Нагадаємо, що з початку 2026 року у Молдові виявили вже кілька невідомих безпілотників. Так, 17 січня біля села Нукарени Теленештського району знайшли російський безпілотник. Це виявилася "Гербера" – дрон-"приманка", не оснащений бойовою частиною.
Ще один безпілотник виявили в прикордонних районах Молдови 22 січня. Щоправда, цей дрон, який впав на подвір'я закинутого будинку, виявився оснащеним бойовою частиною, через що небезпечну знахідку підірвали на місці.
Окрім того, на початку лютого в Молдові в одному з прикордонних регіонів знайшли невідомий безпілотник. Це вже третій дрон з початку року, який виявляють на території країни.