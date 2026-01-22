ua en ru
В Молдове снова нашли российский беспилотник неподалеку от границы

Молдова, Четверг 22 января 2026 15:12
В Молдове снова нашли российский беспилотник неподалеку от границы Иллюстративное фото: российский "Шахед" мог упасть в Молдове (Офис генерального прокурора Украины)
Автор: Антон Корж

В Молдове неподалеку от границы с нашли очередной российский дрон, который залетел туда во время атаки на Одесскую область Украины. Дрон был снаряжен боевой частью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

Отмечается, что беспилотник длиной в 2,5 метра нашли утром в поселке Кроцмаз Стефан-Водянского района. Дрон упал во дворе заброшенного дома.

Граждане сообщили о находке правоохранительные органы, на место прибыли эксперты, которые осмотрели дрон. По итогам осмотра было установлено, что дрон снаряжен боевой частью, его решили взорвать на месте.

"Сейчас оценивается степень опасности. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств и обезвреживания боевой части летательного аппарата, а все местные жители эвакуируются из зоны происшествия", - добавили в полиции.

В Молдове снова нашли российский беспилотник неподалеку от границыВ Молдове снова нашли российский беспилотник неподалеку от границыФото: полиция Молдовы

Отметим, недавно в Молдове в одном из районов утром 17 января нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью. Дрон нашли возле села Нукарены Теленештского района.

Дрон мог залететь в Молдову во время ночной атаки российских оккупантов на Одесскую область. В результате очередного теракта РФ против энергетики город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения и отопления.

