Третий с начала года: в Молдове нашли очередной беспилотник: в Молдове нашли очередной беспилотник

В Молдове в одном из приграничных регионов нашли неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, который обнаруживают на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы .

При этом полиция не указала, чей именно был найден беспилотник. Молдавские правоохранители опубликовали фото обнаруженного дрона.

"Место происшествия охраняется, а эксперты Технико-взрывной секции полиции намерены тщательно осмотреть объект. Напоминаем гражданам, что необходимо избегать приближения к подобным объектам и соблюдать требования полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что беспилотник обнаружили возле села София в Дрокийском районе, в направлении населенного пункта Лазо. Полицию сразу же сообщили о находке.

Отметим, что это уже третий дрон, который обнаружили в стране с начала 2026 года. Так, 17 января возле села Нукарены Теленештского района нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.

Еще один беспилотник обнаружили в приграничных районах Молдовы 22 января. Правда, этот дрон, который упал во двор заброшенного дома, оказался оснащенным боевой частью, из-за чего опасную находку взорвали на месте.