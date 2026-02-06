Третий с начала года: в Молдове нашли очередной беспилотник: в Молдове нашли очередной беспилотник

ua en ru
Третий с начала года: в Молдове нашли очередной беспилотник

Молдова, Пятница 06 февраля 2026 22:43
Фото: дрон, найденный в Молдове 6 февраля (полиция Молдовы)
Автор: Антон Корж

В Молдове в одном из приграничных регионов нашли неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, который обнаруживают на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Молдовы.

Отмечается, что беспилотник обнаружили возле села София в Дрокийском районе, в направлении населенного пункта Лазо. Полицию сразу же сообщили о находке.

"Место происшествия охраняется, а эксперты Технико-взрывной секции полиции намерены тщательно осмотреть объект. Напоминаем гражданам, что необходимо избегать приближения к подобным объектам и соблюдать требования полиции", - сказано в сообщении.

При этом полиция не указала, чей именно был найден беспилотник. Молдавские правоохранители опубликовали фото обнаруженного дрона.

Фото: полиция Молдовы

Отметим, что это уже третий дрон, который обнаружили в стране с начала 2026 года. Так, 17 января возле села Нукарены Теленештского района нашли российский беспилотник. Это оказалась "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащенный боевой частью.

Еще один беспилотник обнаружили в приграничных районах Молдовы 22 января. Правда, этот дрон, который упал во двор заброшенного дома, оказался оснащенным боевой частью, из-за чего опасную находку взорвали на месте.

Молдова Дрони Война в Украине
