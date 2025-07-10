Зеленский допустил, что новым послом в США станет Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров может возглавить посольство Украины в США. В таком случае будут необходимы большие перестановки в Кабмине.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава украинского государства подтвердил, что он сменит посла Украины в США. По словам Зеленского, он благодарен за работу Оксане Маркаровой и уже обсудил с ней возможности дальнейшей госслужбы.

Президент уточнил, что хотел бы, чтобы Маркарова продолжила работать в Украине. Но окончательное решение зависит от нее самой.

"Что касается нового посла и Кабинета министров. Я скажу откровенно: если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть ключевым нашим послом, будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины, понятно почему", - добавил он.

Зеленский обратил внимание, что весь украинский бюджет сейчас - "это война" и от Министерства обороны очень много чего зависит.

Как уточнил глава государства, в этом контексте Украине очень важно усиливать отношения с США и "не потерять момент".

"Поэтому нужно, чтобы человек был сильным и был в контексте самого главного, а это усиление Украины, прежде всего оружие. Потому одна из моих идей, что это может быть министр обороны Украины. И это имеет большое влияние на правительство", - рассказал Зеленский.

Новость дополняется...