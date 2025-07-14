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Перезагрузка Кабмина займет два дня, - источники

Киев, Понедельник 14 июля 2025 16:21
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Перезагрузка Кабмина займет два дня, - источники Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Иван Носальский

Масштабные перестановки в Кабинете министров планируют провести за два дня. Вероятно, они пройдут уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам собеседников издания в парламенте, завтра в повестке дня перестановок в правительстве нет. Таким вопросом планируют заняться в среду-четверг, 16-17 июля.

В свою очередь Гончаренко уточнил, что на среду уже запланированы увольнения министров.

При этом, по его словам, назначения и голосования в Раде за новых министров планируются на четверг.

Перестановки в Кабмине

Напомним, еще вчера, 13 июля, источники РБК-Украина сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром.

При этом, по словам собеседников, действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль станет министром обороны.

Уже сегодня, 14 июля, Зеленский рассказал, что предложил Свириденко должность премьера.

При этом на прошлой неделе глава украинского государства допускал, что новым послом Украины в США может стать министр обороны Рустем Умеров.

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Денис Шмыгаль Юлия Свириденко Верховная рада
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