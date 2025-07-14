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Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин

Понедельник 14 июля 2025 14:53
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Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин Фото: президент Владимир Зеленский и Юлия Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам главы государства, Свириденко доложила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины. Зеленский подчеркнул, что все инициативы, которые способствуют укреплению устойчивости государства и общества, должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

"Обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружения", заявил президент.

Глава государства также анонсировал начало трансформации системы исполнительной власти. В этом контексте он предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Зеленский сообщил, что ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

Напомним, ранее в сети распространилась информация о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль уйдет в отставку и ему уже ищут замену. В частности, ряд нардепов заявили, что президент решил поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики. Сама же Свириденко на днях заявила, что не получала предложений о том, чтобы занять должность премьер-министра.

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года накануне коронакризиса. Его правительство работает дольше всех за время независимости Украины, однако большинство членов правительства сменилось за это время. Последние значительные изменения произошли в сентябре 2024 года.

Подробно о том, кто такая Юлия Свириденко - читайте в материале РБК-Украина.

РБК-Украина публиковало полный список изменений, который может быть утвержден. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

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Юлия Свириденко
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