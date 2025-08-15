Старт Английской Премьер-Лиги: кто будет бороться за титул в этом сезоне

В Английской Премьер-Лиге стартует сезон 2025-2026, который обещает яркие матчи и ожесточенную борьбу за чемпионство.

Фавориты сезона и ключевые претенденты

Защищать титул будет "Ливерпуль", который в прошлом сезоне под руководством Арне Слота сенсационно опередил "Арсенал" на 10 очков.

Значительно усилили состав "Арсенал" и "Манчестер Сити", а "Челси" после победы на Клубном чемпионате мира вышел на новый уровень, думаю, что готов к борьбе за топ-позиции.

Молодые таланты и кадровые изменения

В "Сандерленде" ожидают появления молодого украинского полузащитника Тимура Тутерова, который еще в 2023 году присоединился к молодежной команде клуба и принял участие в межсезонных матчах первой команды. Из-за масштабного обновления состава молодой футболист имеет шанс получить игровое время, хотя команда еще не сыграна и ее результаты сложно предсказать.

В "Эвертоне" старт сезона состоится на новом стадионе Хилл Дикинсон, однако травма Виталия Миколенко не позволит украинскому защитнику выйти на поле в первый матч сезона.

"Борнмут" после ухода Ильи Забарного и нескольких ключевых игроков полностью обновил защитную линию и вратарский состав.

В "Брентфорде" ожидают, что украинский хавбек Егор Ярмолюк будет основным игроком в стартовом составе, а его конкуренты ушли в другие клубы.

Основные интриги сезона

По оценке аналитиков, главным фаворитом нового сезона остается "Ливерпуль", но конкуренция от "Арсенала" и "Манчестер Сити" будет максимально жесткой.

"Челси" же с новыми трансферами стремится не только удержаться среди лидеров, но и поднять клуб на стабильный уровень в европейском футболе.

Молодые украинские игроки в "Сандерленде" и "Брентфорде" могут получить важную роль, поэтому для украинских болельщиков это станет дополнительной интригой.

Где смотреть АПЛ в Украине

В Украине официальным транслятором матчей Английской Премьер-Лиги является OTT-платформа Setanta Sports и одноименный телеканал Setanta Sports.

Сегодня, 15 августа состоится матч первого тура Английской Премьер-Лиги 2025/26 между командами "Ливерпуль" и "Борнмут". Поединок пройдет на стадионе "Энфилд", начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Расписание первого тура АПЛ 2025-2026

15 августа 2025 года

22:00 - "Ливерпуль" - "Борнмут"

16 августа 2025 года

14:30 - "Астон Вилла" - "Ньюкасл Юнайтед"

17:00 - "Брайтон" - "Фулхэм"

17:00 - "Сандерленд" - "Вест Хэм"

17:00 - "Тоттенхэм" - "Бернли"

19:30 - "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити"

17 августа 2025 года

16:00 - "Ноттингем Форест" - "Брентфорд"

16:00 - "Челси" - "Кристал Пэлас"

18:30 - "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"

18 августа 2025 года

22:00 - "Лидс Юнайтед" - "Эвертон"