Середняк УПЛ продал таланта в чемпионат Англии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

17-летний нападающий перебрался в английский "Сандерленд". Сначала он будет выступать в молодежной команде "черных котов".

Уроженец Крыма Тутеров еще не успел дебютировать на взрослом уровне. В 15 он начал выступать в составе команды U-19 "Колоса". В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей в Чемпионате юношеских команд Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей. В общей сложности на этом уровне – 31 поединок, 8 голов.

В сезоне 2022/23 Тутеров дважды попал в заявку первой команды "Колоса". Матчи УПЛ против киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы" он начал на скамье запасных. Правда, на поле так и не появилось.

Что известно о "Сандерленде"

Английский клуб из одноименного города, основанный в 1879 году. "Черные коты" – 6-кратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Англии, триумфатор Суперкубка Англии-1936.

Всего в элите английского футбола "Сандерленд" отыграл 87 сезонов, в том числе 16 кампаний в Премьер-лиге. Наивысшее достижение в АПЛ – 7-е место (1999/2000, 2000/01). Вылетел в Чемпионшип после сезона 2016/17. Спустя еще год опустился в Лигу 1, из которой вернулся перед нынешним сезоном.

Главным тренером "черных котов" с августа работает Тони Маубрей. В данный момент "Сандерленд" занимает 12-е место. Самые принципиальные оппоненты – "Ньюкасл" и "Мидлсбро".