Ярмолюк заключил новый контракт в АПЛ: связал судьбу с клубом на шесть лет
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк заключил новый контракт с английским "Брентфордом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Что известно о новом соглашении
Новое соглашение рассчитано до 2031 года. Также клуб имеет опцию продления контракта еще на год. Финансовые детали не разглашаются.
Отметим, что действие предыдущего соглашения было рассчитано до 2028 года.
В чемпионате АПЛ-2024/25 "Брентфорд" финишировал на 10-м месте. 21-летний украинец провел в сезоне 35 матчей за команду во всех турнирах. Результативных действий у него не было.
Кто такой Егор Ярмолюк
Родился 1 марта 2004 года в Верхнеднепровске Днепропетровской области. Воспитанник академий "Стали" (Каменское), "Днепра" и "Днепра-1".
Именно в составе "Днепра-1" он дебютировал в Премьер-лиге Украины - это произошло в июне 2020 года, когда футболисту было 16 лет и 140 дней. Таким образом, он стал одним из самых молодых дебютантов в истории чемпионатов Украины.
В июле 2022 года подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги "Брентфорд". Сначала выступал за молодежную команду, а затем начал привлекаться к матчам основного состава. В октябре 2023 года Ярмолюк дебютировал в АПЛ, а в ноябре впервые вышел в стартовом составе против "Арсенала", став самым молодым игроком основы "Брентфорда" в элитном дивизионе с 1947 года.
На юношеском и молодежном уровне играл за сборные Украины всех возрастных категорий - от U-15 до U-23. Дебют за национальную сборную Украины состоялся 20 марта 2025 года в матче Лиги наций против Бельгии (3:1).
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