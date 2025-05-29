Ярмолюк заключил новый контракт в АПЛ: связал судьбу с клубом на шесть лет

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк заключил новый контракт с английским "Брентфордом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Что известно о новом соглашении Новое соглашение рассчитано до 2031 года. Также клуб имеет опцию продления контракта еще на год. Финансовые детали не разглашаются. Отметим, что действие предыдущего соглашения было рассчитано до 2028 года. В чемпионате АПЛ-2024/25 "Брентфорд" финишировал на 10-м месте. 21-летний украинец провел в сезоне 35 матчей за команду во всех турнирах. Результативных действий у него не было.