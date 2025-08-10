"Кристал Пэлас" одолел "Ливерпуль" в серии пенальти и завоевал Суперкубок Англии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Суперкубок Англии-2025

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 2:2, пенальти - 2-3

Голы: Экитике, 4, Фримпонг, 21 - Матета, 17 (пенальти), Сарр, 77

Смотрины нового "Ливерпуля"

Этот поединок, кроме результата, был интересен еще тем, как будет выглядеть обновленный чемпион Англии, совершивший летом несколько громких трансферов.

"Красные" вложили более 300 млн евро в подписание Флориана Вирца, Уго Экитике, Милоша Керкеза и Джереми Фримпонга. Поэтому перед наставником команды Арне Слотом стояла задача быстро интегрировать новичков в команду и сохранить результативность обновленного состава.

В бой - без разведки

Матч проходил на главной арене Англии - лондонском "Уэмбли". То, что новички "Ливерпуля" прекрасно адаптировались в новой команде показали уже стартовые минуты.

"Ливерпуль" открыл счет первым же ударом по воротам. А атаку организовали именно новички. Вирц отдал передачу на Экитике, тот сместился вдоль линии штрафной и, несмотря на сопротивление защитников, точно пробил в дальний нижний угол. Голкипер "Пэлас" Хендерсон прыгнул, но спасти ворота не смог.

Однако столичные футболисты и не думали сдаваться. Сначала шанс имел Матета, который выбежал на рандеву с Алисоном, но не смог переиграть голкипера "красных". А буквально в следующей атаке ван Дейк опоздал с отбором в своей штрафной и наступил на ногу Сарру. Пенальти! Приговор с "точки" четко исполнил Матета - 1:1.

Впрочем "орлы" тоже радовались недолго. "Ливерпуль" мгновенно снова вышел вперед. Отличился еще один новобранец чемпионов - Фримпонг. С правого фланга по сложной траектории он забросил мяч прямо за шиворот Хендерсону, находясь под довольно острым углом.

На этом безумие первых минут завершилось. До завершения первой половины игра проходила под диктовку "Ливерпуля", но уже без убийственных моментов.

Спасение "Кристал Пэлас" и серия пенальти

После перерыва игра выровнялась. Сначала Экитвке мог делать дубль, но на этот раз не воспользовался пасом Вирца.

А потом "Криста Пэлас" смог на две очень опасные атаки в течение пяти минут. В первой из них Сарр не добрался до мяча на дальней штанге, когда Матета головой подрезал туда подачу Гехи с левого фланга. А во второй Алисон великолепно среагировал на хитрый выстрел Эзе.

И все же и он был бессилен на 77-й минуте, когда Сарр открылся между Керкезом и ван Дейком, после чего переиграл вратаря, пробив в ближний угол от штанги.

А потом "Ливерпулю" повезло. В следующей атаке "орлов" мяч после улара того же Сарра явно попал в руку Макаллистеру. Но судья, после просмотра ВАР, решил второй пенальти в ворота чемпионов не назначать.

Сарр был очень активным в последние минуты и мог принести своей команде победу. Однако основные 90 минут матча завершились вничью - 2:2.

Настало время серии пенальти и в этой футбольной лотерее Фортуна улыбнулась футболистам "Кристал Пэлас". У "Ливерпуля с "точки" промахнулись Салах, Макаллистер и Элиотт.

Лондонская команда, которая почти за 120 лет своего существования не выигрывала ни одного трофея, за полгода в 2025-м добыла целых два. Сначала Кубок Англии, а затем - и Суперкубок.