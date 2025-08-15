ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Старт Англійської Прем’єр-Ліги: хто боротиметься за титул цього сезону

П'ятниця 15 серпня 2025 16:47
UA EN RU
Старт Англійської Прем’єр-Ліги: хто боротиметься за титул цього сезону Англійська Прем'єр-Ліга 2025-26 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

В Англійській Прем'єр-Лізі стартує сезон 2025-2026, який обіцяє яскраві матчі та запеклу боротьбу за чемпіонство.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Фаворити сезону та ключові претенденти

Захищати титул буде "Ліверпуль", який минулого сезону під керівництвом Арне Слота сенсаційно випередив "Арсенал" на 10 очок.

Значно посилили склад "Арсенал" і "Манчестер Сіті", а "Челсі" після перемоги на Клубному чемпіонаті світу вийшов на новий рівень, думаю, що готовий до боротьби за топ-позиції.

Молоді таланти та кадрові зміни

У "Сандерленді" очікують появи молодого українського півзахисника Тимура Тутєрова, який ще у 2023 році приєднався до молодіжної команди клубу і взяв участь у міжсезонних матчах першої команди. Через масштабне оновлення складу молодий футболіст має шанс отримати ігровий час, хоча команда ще не зіграна і її результати складно передбачити.

В "Евертоні" старт сезону відбудеться на новому стадіоні Хілл Дікінсон, проте травма Віталія Миколенка не дозволить українському захиснику вийти на поле у перший матч сезону.

"Борнмут" після відходу Іллі Забарного та кількох ключових гравців повністю оновив захисну лінію та воротарський склад.

В "Брентфорді" очікують, що український хавбек Єгор Ярмолюк буде основним гравцем у стартовому складі, а його конкуренти пішли в інші клуби.

Основні інтриги сезону

За оцінкою аналітиків, головним фаворитом нового сезону залишається "Ліверпуль", але конкуренція від "Арсеналу" і "Манчестер Сіті" буде максимально жорсткою.

"Челсі" ж з новими трансферами прагне не лише утриматися серед лідерів, але й підняти клуб на стабільний рівень у європейському футболі.

Молоді українські гравці у "Сандерленді" та "Брентфорді" можуть отримати важливу роль, тож для українських вболівальників це стане додатковою інтригою.

Де дивитися АПЛ в Україні

В Україні офіційним транслятором матчів Англійської Прем'єр-Ліги є OTT-платформа Setanta Sports та однойменний телеканал Setanta Sports.

Сьогодні, 15 серпня відбудеться матч першого туру Англійської Прем'єр-Ліги 2025/26 між командами "Ліверпуль" і "Борнмут". Поєдинок пройде на стадіоні "Енфілд", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Розклад першого туру АПЛ 2025-2026

15 серпня 2025
22:00 - "Ліверпуль" - "Борнмут"

16 серпня 2025
14:30 - "Астон Вілла" - "Ньюкасл Юнайтед"
17:00 - "Брайтон" - "Фулгем"
17:00 - "Сандерленд" - "Вест Гем"
17:00 - "Тоттенгем" - "Бернлі"
19:30 - "Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті"

17 серпня 2025
16:00 - "Ноттінгем Форест" - "Брентфорд"
16:00 - "Челсі" - "Крістал Пелес"
18:30 - "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"

18 серпня 2025
22:00 - "Лідс Юнайтед" - "Евертон"

Нагадаємо, що "Крістал Пелес" виграв Суперкубок Англії у неймовірній серії пенальті проти чинного чемпіона АПЛ - "Ліверпуль".

Раніше ми писали про 10 найдорожчих українських футбольних трансферів у світі.

Також читайте, як Михайло Мудрик потрапив у заявку "Челсі" на сезон-2025/26.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Англії
Новини
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Білий дім назвав склад делегації на зустрічі Трампа та Путіна, - Sky News
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія