Стармер смирился со своей отставкой и готов уйти, - Daily Mail

06:45 17.05.2026 Вс
2 мин
Призывают ли Стармера не уходить?
aimg Эдуард Ткач
Стармер смирился со своей отставкой и готов уйти, - Daily Mail Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил своим близким друзьям, что таки намерен уйти с поста премьера и изложить свой график ухода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

"Кир понимает политическую реальность. Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет сделать достойно и такая как сочтет нужным. Он составит график", - сказал автор материала сославшись на слова одного из членов правительства.

По словам другого источника, до сих пор неясно, когда именно будет сделано это объявление. При этом некоторые высокопоставленные соратники Стармера призывают его воздержаться от каких-либо заявлений до получения первых результатов опросов и данных по подсчету голосов на дополнительных выборах в Мейкерфилде.

"Морган Максуини (бывший глава аппарата премьер-министра) постоянно призывает его держаться. Он утверждает, что если борьба будет напряженной или если Энди окажется на грани поражения, то у него еще есть шанс", - сказал один из министров.

Но один из сторонников Стармера сказал, что тот не собирается рисковать, ожидая результатов дополнительных выборов.

Что еще известно

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Британии Кир Стармер говорил, что не покинет пост, несмотря на разгромное поражение лейбористов на местных выборах и растущее давление внутри партии.

При этом в правительстве Стармера тоже не все идеально. Вчера министр здравоохранения Уэс Стритинг подал в подставку, заявив, что потерял доверие к Стармеру. Он стал первым членом правительства, которых ушел из команды после провала лейбористов на местных выборах.

Кроме того, он готов бросить вызов действующему премьеру в случае объявления внутрипартийных выборов.

