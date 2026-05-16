Министр здравоохранения Британии ушел в отставку и заявил о недоверии к Стармеру

06:48 16.05.2026 Сб
2 мин
Кто из политиков уже готовится занять кресло лидера после громкой отставки?
aimg Екатерина Коваль
Министр здравоохранения Британии ушел в отставку и заявил о недоверии к Стармеру Фото: политический кризис в Британии набирает обороты (Getty Images)
Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг подал в отставку, заявив что "потерял доверие" к премьеру Киру Стармеру. Он стал первым членом кабинета, который ушел из правительства с начала партийного бунта после разгромного поражения лейбористов на местных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Почему ушел

В письме к Стармеру Стритинг написал, что оставаться в правительстве было бы "бесчестно и беспринципно". По его словам, прошедшие на прошлой неделе выборы поставили "националистов у власти в каждом уголке" страны, а прогрессивные избиратели "теряют веру" в лейбористов.

"Где нужно видение - вакуум. Где нужно направление - дрейф", - написал он.

Стритинг также заявил, что Стармер очевидно не поведет лейбористов на следующие выборы 2029 года, и призвал к широкой дискуссии о будущем партии.

Гонка за лидерство начинается

Отставка Стритинга может дать старт борьбе за лидерство в партии. Бывшая вице-премьер Анджела Рейнер в тот же день объявила об урегулировании скандала с неуплатой налогов - что открывает ей путь к участию в гонке.

Мэр Манчестера Энди Бернем объявил, что будет искать место в парламенте - необходимое условие для участия в борьбе за лидерство.

Формально Стритинг не объявил об участии в гонке - для этого ему нужна поддержка не менее 81 лейбористского депутата.

Стармер остается

Премьер принял отставку и назначил новым министром здравоохранения Джеймса Мюррея. Стармер в очередной раз подтвердил намерения остаться на посту, предупредив, что смена лидера погрузит Британию в "хаос".

Показательно: именно в день отставки Стритинга опубликованы данные о сокращении очередей в NHS на 110 000 пациентов за март - самый большой месячный показатель с 2008 года.

Недавно лейбористы потерпели худшее поражение на местных выборах для правящей партии за более чем три десятилетия - тогда как Реформистская партия достигла значительных успехов. После этого в партии обострились внутренние споры.

Депутат Кэтрин Уэст заявила, что если до понедельника ни один министр не инициирует вызов Стармеру, она сама запустит процедуру смены руководства.

Министр кабинета Ник Томас-Саймондс предостерег коллег от таких шагов, напомнив, что смены лидера правящей партии за последние 10 лет неоднократно приводили к нестабильности. Стармер тем временем заявил, что не планирует покидать пост.

"Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария"
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
